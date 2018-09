«El genoll no m'ha fet mal i em sento valenta per començar»

La mataronina només va poder jugar set minuts la temporada passada, després de lesionar-se a la primera jornada, a l'Open Day de Madrid

Va ser el primer fitxatge del Cadí la Seu? l'estiu de l'any passat. Un diamant esquerre del 95 que després de la seva formació universitària als Estats Units tornava a casa. Ariadna Pujol torna a ser aquest estiu un dels 'fitxatges' estel·lars de les urgellenques. Un mal gest en iniciar una penetració durant el tercer quart del primer partit de la temporada passada, a l'Open Day de Madrid, la va deixar tot el curs fora de combat. Es va fracturar el lligament extern del genoll esquerre i va haver de passar pel quiròfan. Abans d'acabar el curs passat va tornar pràcticament a la dinàmica d'equip. Però se la va preservar perquè enguany torni amb més força que mai.



Com s'ha trobat tot aquest temps sense poder competir?

He treballat molt a l'estiu i durant la temporada per estar en forma per començar la pretemporada. Tinc moltes ganes de començar la temporada amb les noves companyes i les que vaig tenir l'any passat.

De ganes no n'hi falten. Però com se suporta tant temps sense poder jugar?

He estat molt impacient. Sóc molt impacient. Al principi amb les crosses. Perquè volia que me les traguessin, després?

Deu ser més un tema mental que físic. El dolor deu durar quatre dies.

Totalment. És més un tema de cap. El dolor van ser quatre dies, sí. He tingut molta sort que no m'ha fet mal, i toquem fusta, i el doctor (Sergi) Francisco va dir que estava tot molt bé. Que el genoll estava perfecte. Així que és tot més de cap que físic.

Li retiren les crosses? I?

Llavors, treballar sola tot l'any per recuperar el genoll, i ara tornar a començar a entrenar. Fer-ho amb tot l'equip em fa il·lusió.

Ja havia patit alguna lesió seriosa.

Tres mesos, però va ser durant l'estiu i no em vaig perdre res de temporada.

Se sent bé? Ara sempre hi pot haver aquella por de tornar a viure el mateix.

Això ho he portat bastant bé. Quan vaig començar a fer pista, que encara estàvem en la temporada passada, em vaig sentir molt bé fent entrades i el primer cop que vaig fer contacte anava valenta. Així que crec que aniré bé.

Encara que ha estat un any en dinàmica de Lliga Femenina, en realitat pràcticament no l'ha tastat. Ara ho farà. Suposo que també és una motivació extra.

Sí. Ara he tingut un any d'experiència fora de pista, ja sé com funciona una mica la Lliga Femenina i, encara que no hagi jugat, aquest any també m'ha servit com a experiència.

De què li haurà servit? Quines lliçons n'extreu d'aquesta experiència fora de pista?

Als Estats Units jugàvem diferent. Ara tinc més clar com es juga aquí, perquè tampoc no havia seguit molt la Lliga Femenina des dels Estats Units. Ara sé com juga cada equip i ha estat un any per adaptar-me. Però fora de la pista.

Personalment i grupalment, quins reptes es marca?

Com a equip, arribar el més lluny possible. Anar partit a partit però arribar tant amunt com es pugui. I ara que vuit equips juguen la Copa de la Reina i el play-off, esperem entrar-hi. Sempre quedem setenes, a la línia però fora. I, individualment, continuar creixent cada dia.

Suposo que el fet de venir del bàsquet americà li serveix per servir d'enllaç i integració de les moltes jugadores que cada any aterren des de la NCAA al bàsquet espanyol.

És així. I és graciós perquè comentes coses amb les americanes i no acaben d'entendre que jo sigui d'aquí però m'hagi format allà. Comentem les diferències amb els entrenaments que fèiem a la universitat.

Allà tots els equips juguen de manera més similar que aquí?

Al final tots fan el mateix perquè ja ho tenen pautat des de la pretemporada. Els exercicis de preparació física de vegades són diferents. El meu equip era bastant tàctic. Teníem força jugades. Però és cert que al final acabaven totes força igual. No sabria gaire com diferenciar el joc d'allà del d'aquí. Allà és més físic, encara que, contradictòriament, aquí es pot tocar més la rival amb les mans.