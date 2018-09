Un golàs de Giroud dona la primera victòria a França

La campiona del món, França, va situar-se líder del grup A de la Lliga de les Nacions després d'una treballada victòria (2-1) sobre la nova Holanda de Ronald Koeman, un equip que pretén oblidar els darrers fracassos, com les no classificacions per a l'última Eurocopa i el darrer Mundial, i sembla que té nous jugadors amb talent que la poden portar pel bon camí. Un golàs de volea d'Olivier Giroud, que va doblegar les mans de Jasper Cillessen, va donar els tres punts al combinat de Didier Deschamps, que ja va empatar al camp d'Alemanya en la jornada inaugural.

L'equip gal es va avançar amb un gol de la seva gran estrella, Kylian Mbappé, al quart d'hora de joc i després es va dedicar a especular. Holanda va anar prenent protagonisme, amb el futurible blaugrana De Jong al centre del camp, i va empatar, ja a la segona part, amb una rematada del veterà Ryan Babel. Quan tot semblava abocat a l'empat, Giroud va enganxar una volea impossible i va donar els tres punts als locals. Dins de la divisió 1 de la Lliga de les Nacions, avui segueix el grup 3 amb el Portugal-Itàlia.



Eriksen marca el rumb

Pel que fa a les altres divisions, a la B, Dinamarca es va imposar a Gal·les per 2-0 i va empatar a punts amb l'equip de Gareth Bale a la classificació del grup. Dos gols de la seva gran estrella, Christian Eriksen, van decantar el duel. Per la seva banda, Ucraïna va aconseguir la segona victòria. Després de guanyar a la República Txeca, ahir va vèncer Eslovàquia (1-0) amb un gol de Iarmolenko.

Al grup 3 de la divisió C, la sorprenent Bulgària ja té quatre punts després de derrotar ahir Noruega (1-0) amb un gol de Vasilev. En l'altre partit, Xipre es va imposar per 2-1 a Eslovènia. Finament, a la lliga D, al grup d'Andor-ra, Geòrgia es va imposar a Letònia per 1-0. Avui, els andorrans reben el Kazakhstan. A més, Macedònia 2-0 Armènia i Liechtenstein 2-0 Gibraltar.