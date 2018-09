L'Andorra fa perdre el nord al Barça amb una exhibició

L'hegemonia del Barça a la Lliga Catalana, campió les darreres nou edicions, va ser trencada per un MoraBanc Andorra que es va exhibir al pavelló Barris Nord de Lleida. Els homes d'Ibon Navarro van anar sempre per davant en el marcador i no van donar cap opció a un trist Barça, dèbil en defensa i, en general, amb molta feina per endavant.

En el gran partit coral de l'Andorra, Vitali (15 punts), Ennis i Shurna (14 punts) van destacar. En el bàndol blaugrana, Tomic i Heurtel van ser els millors anotadors, amb dotze punts cadascun.

El Barça va sortir adormit al partit i ho va pagar car a la primera meitat. Un parcial inicial de 0-10 a favor de l'Andorra posava contra les cordes l'equip de Pesic, que no va ser capaç d'anotar fins al minut 5 de partit.

Els blaugrana van cometre moltes pèrdues de pilota a la primera meitat i els andorrans ho van aprofitar. L'equip d'Ibon Navarro va estar molt encertat en el primer quart, però especialment en el segon. La intensitat defensiva del Barça no existia i tampoc la concentració en el joc. Al tram final del primer quart, aquests dos aspectes van millorar però es van quedar molt lluny del que pot oferir l'equip.

El segon quart va ser una exhibició ofensiva dels andorrans. Així com davant la Penya l'equip del Principat va fer gala de ser un conjunt molt equilibrat, amb una banqueta profunda, en el partit d'ahir ho va corroborar.

Al principi, però, les cistelles d'Heurtel van acostar el Barça a quatre punts d'avantatge. Llavors, el MoraBanc va tornar a concentrar-se i amb un parcial de 0-10 va tornar a trencar el partit. En aquest segon període, els homes d'Ibon Navarro van aconseguir el màxim avantatge del matx, un més quinze en el marcador.

Malgrat millorar l'actuació del primer quart, l'equip de Pesic seguia molt desencertat en atac i amb dubtes defensius. Per contra, el MoraBanc va exhibir un nivell ofensiu molt elevat.



Tempesta andorrana

Després del descans, semblava difícil d'imaginar que els andor-rans poguessin mantenir l'encert en atac, però no només van aconseguir-ho, sinó que el van millorar. 17 triples en total es van compatibilitzar en el bàndol del Principat. Els homes d'Ibon Navarro van mantenir a ratlla un Barça impotent que provava d'enganxar-se al partit, sense aconseguir-ho de cap manera.

Els bons minuts de Tomic al tercer quart, autor de cinc punts en el període, era insuficient per aturar l'encert anotador dels andor-rans, especialment de Dylan Ennis (4/5 en triples) i de Michele Vitali (2/4 en triples), els homes més inspirats dels ahir visitants.

A mitjan tercer quart, el MoraBanc havia sumat 40 punts en tirs exteriors per només vuit del Barça. Una estadística molt pobre que resumia el desencert dels blaugrana, especialment en els triples (3/18).

Per a l'Andorra, la segona meitat es va convertir en un passeig. La defensa blaugrana va defallir del tot i Pesic va apostar per donar entrada a Artem Pustovyi i el jove Aleix Font. Ambdós van oferir un gran nivell. Font va finalitzar el partit amb vuit punts i va donar mostres del seu talent. El pivot ucraïnès va oferir un bon tot defensiu i es va aprofitar de la seva alçada per fer mal sota els taulells.

Sens dubte, aquesta seria l'única nota positiva del Barça. Així doncs, molta feina a fer per als homes de Pesic i triomf de mèrit d'un Andorra que serà un rival difícil de superar aquesta temporada.