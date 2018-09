L'àrbitre manresà Àlex Izquierdo suma un nou ascens de categoria

Si l´estiu passat anunciàvem l´ascens a categoria estatal de l´àrbitre manresà Àlex Izquierdo (concretament al nivell C), ara la vocalia d´àrbitres de la Federació Espanyola de natació ha donat a conèixer la classificació anual dels seus àrbitres respecte a la temporada 2017/18 i, en el cas d´Izquierdo, es troba entre els cinc primers classificats de l´esmentat nivell C. Això comporta un nou ascens per al manresà, en aquest cas al nivell B. D´aquesta forma, la propera campanya podrà dirigir partits de la Divisió d´Honor femenina i de la Segona Divisió masculina.

Izquierdo, que ja només li queden dos passos més per ser àrbitre de Divisió d´Honor masculina (nivell A1 i A), s´ha mostrat molt «molt satisfet per aquest nou ascens després d´una temporada en la qual he gaudit molt de l´arbitratge. Normalment he dirigit partits de categoria estatal, una setmana si i una no. En cadascun dels enfrontaments tenim un avaluador i al final del curs se sumen els punts i es fa una classificació. Els cinc primers pugen de categoria. I jo he estat un d´aquest».

El fet que Izquierdo hagi aconseguir pujar de categoria dos anys seguits és, segons ell mateix, «un fet que es doina moltes vegades, no és excepcional. Ara només em falta passar el que anomenen reciclatge, que és com un examen teòric per als àrbitres de totes les categories. Normalment és un pas de tràmit, però s´ha d´estar atent als canvis de normativa que hi ha cada temporada».

Àlex Izquierdo, que havia estat jugador de waterpolo del CN Manresa, podrà arbitrar partits de lliga del CN Minorisa femení, que enguany jugarà a la Primera Divisió estatal: «en waterpolo el que no pots es dirigir són partits del club en el qual havies jugat, però com que el CN Manresa no té tres a veure amb l´actual CN Minorisa, es pot donar el cas que en alguna ocasió em designin per un matx de les d'Àngel Peirón».