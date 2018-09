L'equip femení afina la punteria a la represa i venç el Son Sardina balear

L'Igualada va estrenar la temporada amb una solvent victòria davant del Son Sardina balear en un partit on les jugadores entrenades per Jordi Torres van estar molt efectives defensivament i encertades en atac sobretot a la segona meitat. Ambdós equips van disputar una primera meitat molt igualada on les locals, amb més control a camp propi, generaven algunes aproximacions gràcies a les pilotes a l'espai de la defensa, però sense gaire perill.

L'equip de Jordi Torres va arribar al descans amb bones sensacions però sent incapaç de perforar la xarxa rival. Al minut 7 de la represa la jugadora local Peke va patir una greu lesió a l'espatlla i no va poder continuar damunt del terreny de joc. Torres va introduir dos canvis a l'instant per intentar sacsejar el partit i anar a buscar els tres punts. Gràcies a les variacions introduïdes, l'Igualada va començar a arribar amb més de perill a l'àrea rival davant d'un Son Sardina que era incapaç de fer mal al contraatac. Al minut 67 la local Marina va aprofitar un malentès entre la central i la portera rival per quedar-se sola davant la porteria i inaugurar el marcador amb l'1-0. Tot seguit, les jugadores locals van gaudir de dues bones oportunitats per ampliar l'avantatge però les igualadines van topar amb el pal. Al minut 74 de nou la local Marina, en una típica jugada de les seves, va encarrilar els tres punts amb el seu segon gol. Marina va encarar la lateral per la banda esquerra, va retallar cap a dins i amb un gran xut al segon pal va ser capaç de perforar per segon cop la xarxa del Son Sardina. Al minut 88 Bernadí va arrodonir la victòria per a les locals després d'aprofitar una gran centrada de Marina i afusellar la porteria rival amb el 3-0.

En la propera jornada de la competició les jugadores entrenades per Jordi Torres es desplaçaran fins al complicat camp de l'Espanyol. Les igualadines intentaran sumar, ja que ara tindran dos desplaçaments a domicili complicats, primer davant les blanc-i-blaves i en la tercera jornada davant del Collerense.