El Martorell no va tenir pietat del Sant Quirze i va obtenir una treballada golejada. Els homes d'Albert Nualart van ser molt superiors des del principi però no va ser fins abans d'arribar al descans quan Abde va marcar el primer gol. A la represa, els locals, amb el partit controlat, van aprofitar els espais defensius dels visitants per sentenciar i arrodonir la golejada fins al definitiu 4-0.