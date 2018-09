El Reus no pot completar la remuntada i cau amb l'Albacete

El Reus Deportiu no va poder seguir la seva línia de bons resultats iniciada la setmana passada a Elx i va caure derrotat a casa contra un Albacete que es manté invicte i que va aprofitar una bona primera part.

Els manxecs es van avançar amb una rematada de Bela després d'una falta llançada per Fran García. A la segona part, una errada d'Edgar Badia en refusar una falta penjada a l'àrea va permetre a José Antonio Caro anotar el segon gol. El Reus va reduir la distància mitjançant el seu jove davanter Rubén Enri, però ja no va ser a temps de remuntar. Els reusencs sumen quatre punts i queden en la zona baixa d'una classificació que domina el Màlaga amb quatre victòries per la mínima en quatre partits disputats, seguit del Mallorca i d'un grup de cinc equips més.