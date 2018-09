El San Mauro remunta i obté una treballada victòria a casa

El San Mauro va sumar una treballada victòria en el seu primer partit com a local, enfront del Molins de Rei. Els homes entrenats per Andrés Esteban van tenir la primera oportunitat en els primers segons, però Jamal va fallar un mà a mà davant del porter visitant. Al minut 9, els jugadors visitants van aprofitar un contra-atac per inaugurar el marcador amb el 0-1.

A la represa, Zamora va aprofitar una recuperació de pilota per enviar una passada entre línies que va arribar als peus de Luque per empatar amb un xut creuat. A les acaballes del partit, l'equip del San Mauro va poder marcar el 2-1 després que el defensa del Molins de Rei Grau es marqués en propia porteria.