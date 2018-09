Vilarrubla punxa en les semifinals de C1 i ja té la mirada fixada en el Mundial de Rio

La palista urgellenca Núria Vilarrubla no va poder reviure els èxits d'altres edicions de la prova de la Copa del Món del Parc Olímpic del Segre. Ahir, en la prova de C1, va acusar la pressió i va quedar fora de la final per culpa d'una errada en les semifinals. D'aquesta manera, va finalitzar en una 23a posició que queda molt lluny de les seves possibilitats reals.

Vilarrubla, que havia estat quarta juntament amb Samuel Hernanz en la competició de C2, va fer una bona primera part de la baixada en la semifinal d'ahir de C1, però en sortir d'una de les portes amb remuntada del final del recorregut no va calcular bé la trajectòria per seguir cap a la següent i va perdre molt temps, a més de patir una penalització. Va sumar 136,50 segons, un registre insuficient per entrar a la final.

Després d'aquesta decepció, l'objectiu de Vilarrubla és fer un bon resultat en el Mundial que es farà a final de mes a Rio de Janeiro. Segons va comentar ahir, «hi arribaré amb moltes ganes, ja que serà la meva primera vegada allà i tinc clar que estic en un bon moment de forma. Estem treballant bé i amb possibilitats de podi, tot i que tenim rivals molt fortes, com Jessica Fox, que ha demostrat una gran contundència, remant a un nivell excel·lent».

Precisament, l'australiana va ser la guanyadora de la prova, amb un temps de 111.14 segons, davant de la britànica Mallory Franklin i de l'austríaca Nadine Weratschnig. Pel que fa a les altres representants de l'equip estatal, la basca del Santiagotarrak Klara Olazabal va quedar trentena i també fora de la final, per culpa d'una penalizació de 50 segons. Millor van anar les coses a Miren Lazkano, que va ser catorzena, a les portes de la final, amb un temps total de 124,00 segons.



Dos Top 10

En la categoria de K1 masculí, sense presència de palistes de casa nostra, l'equip espanyol va aconseguir dues posicions entre els deu primers. David Llorente, del Río Eresma, va aconseguir el segon millor registre en les semifinal. Semblava que tenia opcions de medalla, però en la final va caure fins al desè lloc per culpa d'una penalització. També optava a un lloc d'honor Joan Crespo, que va acabar quart després del primer descens, però en el segon no va poder remuntar posicions, en va perdre dues i va acabar en el sisè lloc final. El més veterà dels tres, Samuel Hernanz, de l'Atlètic Sant Sebastià, va finalitzar divuitè de la seva semifinal i no va poder entrar a la baixada decisiva.

El triomf va ser per al txec Jiri Prskavec, que va avançar el francès Mathieu Biazizzo i al també txec Vit Prindis.