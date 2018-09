El Barça femení debuta demà a la Champions al camp del Kazygurt

El Barça de futbol femení debutarà demà a la Lliga de Campions, i ho farà al camp del BIIK Kazygurt del Kazakhstan, en un partit corresponent a l'anada dels setzens de final de la competició. Les blaugrana debuten amb la il·lusió de, com a mínim, igualar la trajectòria de la temporada passada, en què van caure eliminades a quarts de final contra qui acabaria sent el campió, l'Olympique de Lió. De fet, les de Fran Sánchez s'han reforçat, precisament, amb una jugadora procedent de l'equip francès, Kheira Hamroui. No obstant això, des del Barça reconeixen que no estan entre els equips favorits a guanyar la Champions femenina. «Hi han equips que estan molt per davant nostre. Intentarem fer el millor resultat possible a cada partit per poder passar eliminatòries», va explicar Sánchez.