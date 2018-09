Uns cinquanta voluntaris fan possible la vuitena Transenyera a Castellbell

arxiu particular

Imatge de l´any passat arxiu particular

Castellbell i el Vilar programa aquest dimarts la vuitena edició de la Transenyera, que tindrà la col·laboració desinteressada d'una cinquantena de voluntaris (avituallament, esmorzar, seguretat, sanitaris, etc). El municipi s'aboca en la celebració d'una cursa de muntanya que es complementa amb una caminada popular que ofereix unes vistes impressionants del Parc Natural de Montserrat. Aquest any, els participants passaran per la Balma del Torrent de l'Abellar.

Les inscripcions per participar a la cursa i a la caminada popular continuen obertes fins avui mateix. Tots els participants rebran la bossa del corredor i durant tot el dia podran fer ús de la piscina municipal. La Transenyera és solidària aquest any i les inscripcions seran a benefici del nou Hospital de Dia d'Oncologia de la Fundació Althaia. Tota la informació de la prova i les inscripcions es poden gestionar a través de la pàgina web www.latransenyera.webnode.es. La sortida de la cursa de muntanya es farà a 2/4 de 9 del matí a la plaça Lluís Companys, al barri del Burés.