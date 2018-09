Deu blaugranes, nominats al FIFA-FIFPro World 11

Deu jugadors actuals del primer equip del Barça optaran a ser escollits en el FIFA-FIFPro World11 després que l'Associació Mundial de Futbolistes (FIFPro) i la FIFA fessin pública la llista de 55 candidats ahir. Un distintiu que distingeix el millor onze del món i en el qual estan nominats Ter Stegen, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Philippe Coutinho, Sergio Busquets, Luis Suárez i Leo Messi. A més, també estan nominats els exblaugranes Andrés Iniesta i Yerry Mina.

En aquest cas, s'han tingut en compte els vots de 25.000 futbolistes de 65 països. L'onze definitiu s'anunciarà el 24 de setembre durant la gala dels premis The Best a Londres i estarà format pel porter, els quatre defenses, els tres migcampistes i els tres davanters més votats. Espanya, amb nou candidats, és el país més representat, per davant de l'actual campió del món, França, que en té vuit. Pel que fa als clubs, el domini és per al vigent vencedor de la Lliga de Campions, el Reial Madrid, que aporta onze futbolistes.

En la llista de porters, a més de Ter Stegen, hi ha Buffon (PSG-Juventus), Courtois (Reial Madrid-Chelsea), De Gea (Manchester United) i Navas (Reial Madrid). En canvi, n'ha quedat fora Oblak, de l'Atlètic de Madrid.

Entre els defenses, a part de Piqué, Umtiti, Alba i Mina, trobem Carvajal, Marcelo, Sergio Ramos i Varane (Reial Madrid), Chiellini (Juventus), Dani Alves i Thiago Silva (PSG), Godín (Atlètic), Hummels i Kimmich (Bayern), Lovren i Van Dijk (Liverpool), Pavard (Stuttgart), Trippier (Tottenham), Vrsaljko (Inter-Atlètic) i Walker (Manchester City).

Pel que fa als migcampistes, a més de Vidal, Rakitic, Coutinho, Busquets i Iniesta, hi ha Casemiro, Isco, Modric i Kroos (Reial Madrid), De Bruyne i Silva (Manchester City), Hazard i Kanté (Chelsea), Matic i Pogba (Manchester United).

Finalment, en els davanters, a part de Suárez i Messi, trobem Benzema (Reial Madrid), Cavani, Mbappé i Neymar (PSG), Cristiano Ronaldo (Juventus-Reial Madrid), Dybala i Mandzukic (Juventus), Griezmann (Atlètic), Kane (Tottenham), Lewandowski (Bayern), Lukaku (Manchester United), Mané i Salah (Liverpool). Gareth Bale és l'absència més destacada en aquesta posició.