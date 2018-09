Espanya busca ratificar la seva imatge davant la subcampiona del món

La selecció espanyola de futbol afrontarà a l'estadi Martínez Valero d'Elx (20.45 hores/La1) el seu segon partit de la Lliga de Nacions de la UEFA, un nou examen exigent per la visita d'una Croàcia que fa dos mesos va ser subcampiona del món a Rússia i que provarà si la imatge donada a Wembley pels jugadors dirigits per Luis Enrique Martínez té continuïtat i marge de millora.

En la presentació davant la seva afició, l'objectiu dels espanyols és continuar fent passos endavant davant un oponent de característiques diferents als anglesos, una mica minvat en la seva faceta ofensiva (té les baixes de Rebic i Kramaric, i Mandzukic va anunciar la seva retirada internacional després del mundial), però amb més arguments al mig del camp (sobretot Modric i Rakitic) per discutir el domini a una Espanya que segueix apostant per la possessió, però que també vol ser una mica més directa cap a la porteria contrària.

Luis Enrique ja va deixar algunes pistes del que pretén incloure a l'equip per tornar a estar entre els canditats a tot i el primer assaig va ser bastant positiu, per la qual cosa tot fa indicar que no introduirà excessives variacions en l'equip que mirarà de batre el conjunt de Zlatko Dalic, el següent en intentar posar fi a la ratxa de partits invicte del combinat estatal, que ja s'allarga fins als 25.