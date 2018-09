El gran mestre Marc Narciso guanya el Torneig de Santpedor dotat amb 1.500 euros en premis

El torneig es va celebrar diumenge a can Llovet ARXIU PARTICULAR

El Club Escacs Santpedor va celebrar diumenge la setzena edició del Torneig d´Escacs Actius Vila de Santpedor, incorporat en el Circuit Català d´Oberts Internacionals. Gairebé un centenar de jugadors van prendre part en una competició que es va desenvolupar a can Llovet. Va destacar la presència d´una dotzena de grans mestres i mestres internacionals.

El torneig es va disputar a nou rondes repartides entre el matí i la tarda i el ritme de joc va ser de 15 minuts més 5 segons d´increment per jugada. El control de les partides va anar a càrrec de Manel Navarro, àrbitre internacional.

El primer classificat va ser el gran mestre Marc Narciso, que va totalitzar vuit dels nou punts possibles, seguit de Miguel Muñoz, també gran mestre, i dels mestres internacionals Rolando Alarcón i el manresà Joan Mellado; la cinquena plaça va ser per a Vicenç Esplugues.

Es van repartir premis en metàl·lic fins 1.500 euros. També va haver-hi premis de consolació per a altres participants. L´alcalde de Santpedor Xavier Codina va participar en l´entrega de guardons.