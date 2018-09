L'AFE segueix oposant-se a la disputa d'un partit als EUA

El president de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), David Aganzo, va mostrar la seva oposició a la disputa d'un partit del campionat de Lliga el mes de gener vinent als Estats Units després de reunir-se ahir amb el seu homòleg de la Lliga, Javier Tebas.

Aganzo va acudir a primera hora del matí a la seu de la Lliga per abordar el tema, després de demanar a la patronal que revoqués la decisió després de reunir els capitans de Primera Divisió el 22 d'agost passat, i les dues parts tornaran a asseure's la setmana que ve, segons va indicar el president del sindicat. «Analitzarem la informació que ens doni la Lliga i en el cas que no arribem a un acord, seguirem amb el nostre procés. Estem en una perspectiva molt diferent, en Javier i jo. Jo, l'esport, l'entenc perquè hi puguin ser els aficionats tranquil·lament, i puguin desplaçar-se a veure el seu equip, no que l'esport signifiqui drets de televisió i beneficis per al Japó i els Estats Units», va dir Aganzo. Sobre la possibilitat que Tebas canviï de parer, Aganzo va indicar que aquest «veu el futbol com un negoci on els futbolistes i els aficionats ara mateix no comptem gaire». «Realment l'aficionat ha de sentir-se estimat. Jo i els jugadors pensem que un dilluns no és el dia apropiat ni per a ells ni per a l'afició».