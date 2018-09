El Marinelli Snipers Team acomiada Fenati després de l'acció de Misano

El Marinelli Snipers Team va confirmar la rescissió del seu contracte amb el pilot italià Romano Fenati, protagonista diumenge, en la cursa de Moto2 del Gran Premi de San Marino, d'una acció lletja sobre el seu compatriota Stefano Manzi (Suter). Fenati va tocar el semimanillar de la moto de Manzi, va accionar el seu fre en la recta de meta amb l'objectiu de minorar la seva marxa i va posar la integritat d'ambdós en perill.

Fenati, que va ser sancionat amb dues curses de suspensió, va demanar disculpes a «tot el món de l'esport» i va dir entrendre «les crítiques i el ressentiment» causat per la seva acció. L'italià va lamentar que la seva forma de ser no és la que es va veure sobre l'asfalt de Misano. «Qui em coneix bé, ho sap! En la meva carrera sempre he estat un pilot correcte. L'any passat jo era un dels pocs que no va rebre cap sanció, mai no he posat en perill la vida d'una altra persona, de fet, sempre he dit que hi ha pilots perillosos a la pista», va subratllar.