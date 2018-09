La Vuelta encara la darrera setmana amb tot per decidir

La Vuelta a Espanya afronta la tercera i darrera setmana de competició amb tot per decidir en la lluita per la general després del seu pas pel tríptic muntanyenc, on els favorits tot just van fer diferències en les pujades a la Camperona, les Praeres i els llacs de Covadonga.

El britànic Simon Yates (Mitchelton) lluitarà per conservar el mallot vermell de líder fins al final i no repetir l'última actuació del Giro, quan es va enfonsar al final. Els seus rivals, especialment el murcià Alejandro Valverde, el colombià Nairo Quintana (ambdós del Movistar), el també colombià Miguel Ángel López (Astana) i l'holandès Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) no li ho posaran fàcil, com tampoc el dur recorregut que queda. Per la seva banda, el navassenc Jordi Simón (Burgos-BH), que és 138è a més de tres hores de Yates, intentarà deixar-se veure en alguna jornada.

La primera de les quatre etapes decisives serà la contrarellotge individual d'avui, de 32 quilòmetres entre Santillana del Mar i Torrelavega. Demà, els ciclistes hauran de recórrer 157 km entre Getxo i l'arribada en alt a l'inèdit Monte Oiz, també conegut com el Balcón de Bizkaia. Després d'una jornada de dijous favorable als velocistes, divendres arribarà la penúltima jornada de muntanya, amb una etapa de 154 km entre Lleida i un nou final en alt, en aquest cas a Naturlandia, al Coll de la Rabassa. La traca final de la ronda espa-nyola tindrà lloc a la penúltima etapa, de 97,3 km entre Andorra/Escaldes-Engordany i la meta al Coll de la Gallina, al Santuari de Canolich. Allà es coronarà el guanyador virtual de la Vuelta.