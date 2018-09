El Barça i el Girona sol·liciten a la Federació jugar a Miami

El FC Barcelona i el Girona FC, conjuntament amb la lliga, van sol·licitar a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) l'autorització per disputar el partit de la segona volta entre els dos conjunts a Miami (als EUA).

En concret, en el comunicat que va fer públic l'organisme que presideix Javier Tebas, s'especifica que el partit entre barcelonins i gironins, corresponent a la 21a jornada del campionat de lliga, es disputaria el dissabte 26 de gener a les 20.45 h (hora catalana), al Hard Rock de Miami.

A més, en la carta, signada per Javier Tebas i per Josep Maria Bartomeu i Delfí Geli, els presidents del Barça i el Girona, respectivament, també es detalla el sistema de compensació per als aficionats locals, que no podrien gaudir de la visita culé a Montilivi.

Un sistema de compensació que, segons emfatitza el mateix text, ja ha rebut el vistiplau d'Aficions Unides, l'entitat que aglutina les federacions de penyes.

El comunicat acaba recordant que la decisió de traslladar un partit de la lliga espanyola a territori nord-americà respon a l'objectiu de «fomentar el futbol espanyol i els seus valors com a vehicle de promoció de la Marca Espanya al territori». Ara, la decisió està en mans de Luis Rubiales i els membres de la Federació



«Orgullós» de ser pioner

El vicepresident del Barça, Jordi Cardoner, va reconèixer que el club està «absolutament d'acord» en la celebració del seu partit contra el Girona als Estats Units i que estan orgullosos que s'hagi pensat en ells com a «pioners» en aquesta iniciativa.

«El FC Barcelona està absolutament d'acord amb aquest partit a Miami. La tribuna que ens permet un partit als Estats Units és interessant per al futbol i, evidentment, per a la nostra entitat», va expressar Cardoner després d'assistir a l'ofrena floral del club amb motiu de la Diada de Catalunya.

El directiu va subratllar que entenen aquesta iniciativa «com un escenari esportiu» i com «un reconeixement al que és la lliga i el FC Barcelona». «Estem orgullosos que es pensi en el Barça com a pioner d'aquesta celebració internacional», destacava.