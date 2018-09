Espanya s'encomana a la inspiració d'Asensio i Saúl per destrossar Croàcia

Un passeig és el que va viure i una exhibició la que va regalar Espanya als aficionats que van assistir al Manuel Martínez Valero d'Elx per presenciar el segon partit de la selecció estatal en la fase de grups de la Lliga de les Nacions.

Espanya va sumar la segona victòria, després del triomf a Wembley contra Anglaterra (1-2), davant una desconeguda Croàcia, que va desaparèixer del matx des que va rebre el primer gol.

L'inici no va ser fàcil per als homes de Luis Enrique. La pressió de Croàcia incomodava i quasi va obtenir els seus fruits en els primers minuts. Ara bé, l'habilitat de Luis Enrique per llegir la situació des de la banqueta i la inspiració de Saúl van girar la truita. El jugador de l'Atlètic de Madrid, que a més jugava a casa, no va fallar a la cita amb el gol, després d'avançar-se als centrals croats en una gran centrada de Carvajal.

El gol va relaxar Espanya i va fer sortir el talent d'Asensio. Dues fuetades del davanter del Reial Madrid van col·locar el 3-0 per a Espanya abans del descans.

La segona part no podia començar de millor manera per als espanyols. Una passada filtrada entre els defenses croats d'Asensio era aprofitada per Rodrigo, que superava en el mà a mà Kalinic per fer el 4-0.

Set minuts més tard, una nova assistència d'Asensio va suposar el cinquè d'Espanya en un bon remat de córner de Sergio Ramos. El combinat estatal encara va tenir temps de fer el sisè, obra d'Isco.