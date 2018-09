Ferrari i Sauber fan un intercanvi entre Raikkonen i el jove Charles Leclerc

Els equips Ferrari i Sauber van protagonitzar un canvi de pilots de cara a la temporada vinent, amb el fitxatge del jove monegasc Charles Leclerc per part de Ferrari i la tornada de Kimi Raikkonen a l'equip on va donar els seus primers passos en la Fórmula 1.

«Ferrari anuncia que, al final de la temporada 2018, Kimi Raikkonen abandonarà el seu lloc actual. Durant aquests anys, la contribució de Kimi a l'equip, tant com a pilot com per les seves qualitats humanes, ha estat fonamental. Va jugar un paper decisiu en el creixement l'equip i, al mateix temps, sempre va ser un gran jugador d'equip», va lloar Ferrari en un comunicat.

Els italians van afegir que el campió mundial del 2007 «sempre formarà part de la història i la família de l'equip». «Li desitgem un futur pròsper»