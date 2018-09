Les inscripcions van a un bon ritme tot i la coincidència amb la Cursa de la Mercè a Barcelona

Malgrat coincidir amb la Cursa de la Mercè, que es corre a Barcelona també diumenge i que pot complicar la presència de les figures i de corredors populars, les inscripcions del Cros de l'Ametlla de Merola van a un bon ritme (ja hi ha el 25% més d'inscrits respecte a la mateixa data de l'any passat). Per apuntar-s'hi cal adreçar-se al web cxcrossametllademerola.ca t.

Com en les darreres edicions, els participants podran escollir entre fer una volta (5 km) o dues (10 km) i no farà falta notificar-ho a l'hora d'inscriure's, sinó que es podrà decidir al mateix moment de la cursa. Això sí, un cop passats 37 minuts de la sortida es tancarà el circuit de dues voltes i només se'n podrà fer una. La cursa començarà a les 10.15 h.

Paral·lelament també hi haurà curses per als més petits, de 600 metres per als benjamins (9.30 h), de 1.200 metres per als alevins (9.35 h) i de 2.400 metres per als infantils (9.35 h).