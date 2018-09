Loles Vives i Montserrat Prat es proclamen campiones mundials màster a Màlaga

Aquestes dies es disputen a Màlaga (fins diumenge) els campionats del Món d´atletisme en categoria màster. Una competició que aplega a més de 8.000 atletes de gairebé 100 països, entre ells de l´Avinent CA Manresa, dels Fondistes del Solsonès i del CA Igualada Petromiralles.

Fins el moment, destaca el títol mundial aconseguit per la saltadora Loles Vives (Avinent) en llargada W60, imposant-se amb 4,36 m. I el que avui ha obtingut la santfruitosenca Montserrat Prat en el salt de perxa W50 amb 2,75 m, la mateixa alçada que la segona classificada, Marisa Marcotegui, però amb més nuls d´aquesta atleta.

També del club manresà, Àngela López va ser subcampiona del món en els 400 taques W40 amb 1´03´07; aquesta mateixa atleta va classificar-se per a la final dels 200 llisos amb 26´´ 59; i a la final, fou sisena amb 26´´ 70. També té previst participar en la prova de les tanques altes.

Per la seva part, la navassenca Manela Martínez (Avinent) va comandar la selecció estatal de cros W60 ocupant una destacada sisena posició sobre una distància de 8.000 metres (36´ 59´´) i situant l´equip en el tercer esglaó del podi. Jordi Lladó va ser sisè en perxa M50 amb 3,60 m; Sergi Vergés va classificar-se tretzè en els 10.000 en ruta M40 amb 33´ 43´´, una prova en la qual, Òscar Shigüe va ser 42è amb 39´ 01´´, d´entre 72 atletes participants; Joan Busquets va ser onzè en el concurs d´altura M80 amb 0,89 m, i setzè a la final de martell amb 21,79 m. Tancaran la participació manresana, Xavier Martínez i Òscar Shigüe, diumenge en la mitja marató.

Dels Fondistes del Solsonès, Sancho Ayala va prendre part en el cros de 8 km M50. va anar de menys a més remuntant atletes fins a classificar-se segon per darrera de l´alemany Miquel Molero Eschwein, que va necessitar 25´ 42´´ per imposar-se, per 26´ 52´´ del solsoní, amb només dos segons d´avantatge respecte d´Agustín Molina, que fou tercer, i de tres en relació al quart, el keniata Paul Yego; en aquesta prova, Ayala es va penjar l´or per equips. Igualment va participar en la cursa dels 10 km, classificant-se desè amb 34´ 44´´; el primer va ser també Miguel Molero Eschwein amb 32´ 36´´.

Del CA Igualada Petromiralles, Josep Maria Lagunas, participarà demà divendres en el pentatló de llançaments (és a dir, martell, pes, disc, javelina i martell pesat) en la categoria M40.