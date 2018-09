Un plafó amb el nom dels vencedors presidirà el 30è Cros de l'Ametlla

Per trentè any consecutiu, l´Ametlla de Merola acollirà un dels crossos més populars de la Catalunya Central

El Cros de l'Ametlla de Merola d'aquest diumenge viurà una edició especial. I és que aquesta tradicional cursa compleix enguany la seva trentena edició. Per això els organitzadors han preparat un acte molt especial, la inauguració d'una plafó a la zona d'arribada amb el nom dels guanyadors de les 29 edicions celebrades fins ara, amb la idea d'anar-hi gravant cada any els nous vencedors.

Per fer més lluïda aquesta inauguració del plafó, els organitzadors, capitanejats per Arcadi Alibés, han contactat amb la majoria de primers classificats perquè puguin participar de l'acte. Entre ells, han confirmat la seva presència el plusmarquista de la prova, Javier Cortés Huete, l'atleta que més vegades l'ha guanyada, Benito Ojeda, o un altre vell conegut, Josep Maria Roselló. Igualment, hi seran la parella navarclina Rosa Morató i Pol Guillén. Cal dir que entre les 29 edicions hi ha hagut 30 guanyadors diferents, 19 homes i 11 dones.

En el cas del Pol Guillén, fins i tot hi reapareixerà, en aquest Cros de l'Ametlla de Merola. Qui no podrà ser-hi serà Txell Calduch, ja que l'operen aquesta setmana. Alguns altres exvencedors també pretenen participar a la cursa d'enguany. S'hi han inscrit també Ibrahim Ezzaydoune, que intentarà repetir la victòria de l'any passat, i Laia Andeu, que va guanyar el 2016 i va absent en la darrera edició.