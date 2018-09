Capitanejar el nou cicle del Manresa FS

El Manresa Futbol Sala reprèn l'activitat competitiva dissabte al Pujolet (18.15 h). Una temporada més, els blanc-i-vermells militaran al grup 3 de Segona B.

El campió afronta el nou curs havent assolit dos dels tres objectius que s'havia proposat la junta directiva aquest estiu. La plantilla s'ha rejovenit i manresanitzat, però, per diverses raons, no s'ha pogut concretar la incorporació d'un o dos jugadors determinants, a la vegada que es perdia el concurs de futbolistes tan emblemàtics com Marc Fernández.

Els encarregats de guiar el nou cicle esportiu de l'equip, Carles Lavado, Asis Boukhress i Carles Corvo, són conscients, tal com explicita el primer, que «s'ha produït una renovació substancial de la plantilla i també un canvi d'entrenador. Per tant, hem de fixar-nos nous objectius». Carles Corvo emfatitza que «no podem oblidar que el club va assolir el curs passat metes que no havia aconseguit mai: el títol de lliga i classificar-se per jugar la Copa del Rei». «Va ser una temporada de deu», rebla. Per al talentós ala, «iniciar un nou projecte no ens ha de fer anar de víctimes. Els joves hauran de passar per un procés d'adaptació, però jo no renuncio a ser a dalt».



Forjar futurs jugadors decisius



L'exjugador professional exposa que «feia anys que no veia joves amb tantes ganes d'entrenar i aprendre. Sovint, quan jugava a Primera Divisió, constatava la tebior amb què els jugadors dels equips filial o juvenil es prenien una bona oportunitat de progressar». Per a Carles Corvo, «alguns dels jugadors nouvinguts seran decisius a Segona B en una o dues temporades». «I aquest curs hauran d'assumir responsabilitats, una ocasió immillorable per accelerar el seu procés de maduració», assenyala. L'ala pivot Asis Boukhress ratifica les percepcions del seu company: «Són jugadors amb una base sòlida que, amb temps i confiança, sumaran».

Els capitans de l'equip valoren molt positivament el treball físic i tàctic fet durant la pretemporada. Asis detalla que «en l'àmbit físic, els entrenaments de Paco Cachinero són molt intensos i complets. A més, el treball físic es fa sempre amb pilota, amb l'execepció d'un exercici per sessió. Aquest fet ha propiciat que en tots els partits de pretemporada, a la segona part, haguem estat superiors als nostres oponents». Corvo afirma que «els coneixements tàctics són un dels punts forts de Paco Cachinero». «És un savi d'aquest esport», setencia l'ala manresà.

En contraposició, el tècnic de Montornès no ha atabalat els seus jugadors amb excessives jugades d'estratègia, sinó que «les està introduint de manera progressiva», assevera Boukhress. Per a l'ala pivot, l'equip farà «un joc valent, basat en la possessió de la pilota. Quan no la tinguem, anirem a pressionar l'oponent des del mateix porter per recuperar-la», assegura. Carles Corvo afegeix que, «en atac, jugarem de quatre amb aparicions puntuals entre línies, i en les transicions serem un equip ràpid, directe, vertical».

La plantilla ha hagut de conviure durant la pretemporada amb l'anòmala situació de l'ala Josan. Un dels puntals de l'equip les últimes temporades va acceptar inicialment l'oferta de renovació del club, però després s'ho ha repensat i, a hores d'ara, demana la baixa per jugar amb el CN Sabadell. Corvo considera que el seu company «ha demostrat en el passat la seva implicació amb el Manresa FS. Ja coneix el sentir de la plantilla: ens complauria rebre'l de nou al vestidor. Asis rebla que «és un exemple de l'essència Manresa. El rebríem amb els braços oberts».

Carles Corvo conclou que «l'objectiu, aquest curs , ha de ser forjar els joves i classificar-se entre els cinc primers». Alhora, el manresà no oblida les raons que el van conduir a liderar, altra vegada, el Manresa FS. «No renuncio als propòsits pels quals vaig tornar a Manresa. Vull retirar-me amb l'equip consolidat a Segona. Espero que, a mig termini, el club i la ciutat es puguin tornar a plantejar l'ascens», conclou.