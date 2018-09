El catorzè 3x3 de Sallent va tenir 70 jugadors d'entre 7 i 45 anys

?Uns 70 jugadors d'edats compreses entre els 7 i els 45 anys van particiar dimarts al catorzè 3x3 de l'AE Sallent, al pavelló Agustín Rueda. En categoria sènior, l'equip vencedor va ser l'anomenat Esta noche vigila bajo el cotxe (fota de dalt a l'esquerra), després de superar els Limonccello's per 21 a 14. A les semifinals, els campions van derrotar els Últims per 14 a 10, i els Limonccello's, els Yumas per 16 a 14. En l'apartat infantil cadet, victòria dels Jojaro (foto de dalt a la dreta) sobre els Thunder per 10 a 5. En premini, van quedar campions els Jordans (foto de baix a l'esquerra) davant l'Equipo A per 8 a 5, i entre els mini, les Basquetball Crazyes (foto de baic a la dreta) van ser les primeres classificades. L'entrega de premis va anar a càrrec del president de l'AE Sallent, Marc Bransuela, i del tècnic de l'Ajuntament sallentí Joan Martí.