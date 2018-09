El surienc Josep Garcia és sisè en les Enduro Super Series, a Polònia

arxiu particular

Garcia, molt competitiu a Polònia arxiu particular

Després de l'aturada estival, Josep Garcia torna a l'acció amb molt bones sensacions en la cinquena prova del World Enduro Super Series (WESS), la Red Bull 111 Megawatt, celebrada a Polònia, on va aconseguir fer-se amb una meritòria sisena posició.

La cinquena cita del WESS va arrencar amb una etapa pròleg molt positiva per a Josep Garcia. Una primera jornada de competició amb dues exigents voltes a la pista d'enduro indoor més llarga del món, on el de Súria va aconseguir classificar-se en la segona posició.

Garcia, amb molt bones sensacions sobre la seva KTM, va protagonitzar una bonica batalla amb el seu company d'equip Nathan Watson, que finalment es va endur el millor temps del test cross.

L'endemà, de menys a més, Josep Garcia va protagonitzar una excel·lent cursa, en una prova de tres voltes per un recorregut de 30 quilòmetres en què el hard enduro es barrejava amb elements del cross country. Així, el pilot de KTM va haver de fer front a una de les cursess més dures del calendari, amb interminables pujades de sorra i senders d'alta velocitat.

Una prova molt exigent on Josep Garcia va aconseguir contactar amb el grup davanter en una primera volta impecable per al de Súria, que va aconseguir col·locar-se a la tercera posició. A la segona volta, una caiguda sense aparents conseqüències físiques li va fer perdre posicions. Malgrat l'error, el de KTM va saber mantenir la concentració i la tenacitat per seguir en pista i va finalitzar en una meritòria sisena posició.