Les baixes no frenen el Baxi a Oviedo

Aquest Baxi Manresa té bona pinta. I això que ahir, davant del Cafés Candelas Breogán en el primer partit del Circuit Movistar, l'equip de Joan Peñarroya es va presentar sense tres jugadors molt importants com Justin Doellman, Álvaro Muñoz i l'esperat Cady Lalanne. Malgrat tot, els més joves van respondre el dia en què debutava Alex Renfroe amb l'equip.

L'inici del partit va ser força dinàmic amb cistelles fàcils per als dos equips. Un dinamisme que no es va mantenir al llarg del primer quart. A mesura que avançaven els minuts, el ritme anava decreixent i els percentatges també. El Baxi es va carregar molt ràpidament de faltes i va patir en el rebot ofensiu per la major alçada del joc interior dels gallecs.

Renfroe va debutar al minut vuit de partit i ho va fer per la porta gran. El nord-americà va anotar la darrera cistella del quart sobre la botzina i des del mig del camp, per tancar el quart amb avantatge de dos punts a favor.

La defensa dels manresans es va imposar en el segon quart. El conjunt gallec va anotar només dues cistelles en joc, mèrit de la defensa bagenca però també del baix percentatge en el llançament exterior i la multitud de pèrdues. La resta de punts van arribar des de la línia de tirs lliures. De nou, el Baxi es va carregar molt ràpid de faltes i el Breogán ho va aprofitar des del tir lliure per col·locar-se a només sis punts al descans.

Renfroe va jugar els dos primers minuts del quart i es va notar que tenia més ritme que els seus companys, potser una mica accelerat, amb ganes de demostrar moltes coses. Tot i això, va quedar palès que l'estil alegre que vol inculcar Peñarroya a l'equip casarà molt bé amb el de Renfroe. Destacar també l'actuació de Guillem Jou a la primera part amb 7 punts.

Amb un màxim avantatge de dotze punts en aquest quart, els homes de Peñarroya no van trobar la continuïtat en el seu atac per eixamplar la diferència.



De menys a més

El Baxi va aconseguir mantenir la solidesa defensiva a la segona part i millorar el seu joc ofensiu. El Breogán va amagar en igualar el partit a l'inici del tercer quart amb dues cistelles consecutives de l'ex-manresà Aleksandar Cvetkovic. Però Siim-Sander Vene, autor de 13 punts en el partit, va anotar un triple per encetar el recital ofensiu de la segona part amb 47 punts totals de l'equip.

En la part final del tercer quart, Renfroe va tornar a pista a final del període i va demostrar novament que les seves cames tenen un altre ritme. Autor de nou punts i catorze de valoració, es va posar l'equip a l'esquena durant els minuts que va ser a pista. El millor del partit per part manresana va ser Jordan Sakho. Ahir, el pivot congolès va ser autor de 17 punts i 17 de valoració, i es va imposar al joc interior dels gallecs, especialment en el darrer quart.

El conjunt de Natxo Lezkano va arribar fos al darrer quart. El fet d'haver disputat un partit el dia anterior i tenint en compte les seves baixes, els gallecs van acusar el cansament amb la falta d'idees en atac. No per això se li ha de restar mèrit a una defensa manresana molt ben treballada.