El CP Manresa converteix el Pujolet en l'escenari d'una festa d'hoquei patins

Ha hagut d´esperar catorze anys però ha valgut la pena. El Club Patí Manresa disposarà aquesta temporada 2018/19 d´equips en totes les categories, des dels prebenjamins d´iniciació que juguen els torneigs els torneigs escolars (Consell Esportiu del Bages), fins a les formacions federades dos equips sèniors, un de masculí i l´altra femení, un júnior, dos infantils, dos alevins, un benjamí, dos prebenjamins, un femení base, un mini l´escola i també un equip de pares i mares

Aprofitant aquesta gran fita aconseguida pel club manresà, després de la reintroducció de l´hoquei patins a la capital del Bages, l´entitat blanc-i-vermella va organitzar divendres una gran festa per a la presentació de tots els conjunts, a la qual hi van ser-hi un gran nombre d´aficionats que van omplir les grades de la instal·lació manresana.

Els equips van desfilar un per un i, després de la foto conjunta, les dues plantilles sèniors van tenir el seu partit. Primer les noies, van enfrontar-se al CP Vilafranca amb el marcador de 2 a 2, que reflecteix la igualtat que va haver-hi sobre el parquet del Pujolet.

I per arrodonir la jornada i per estrenar la formació sènior masculina, es va comptar amb la presència de la selecció catalana absoluta, que va imposar la seva lògica superioritat amb el resultat d´1 a 8. Malgrat la diferència en el lluminós, el CP Manresa va mostrar bones maneres sobretot després d´un inici en el qual li va costar entrar en joc.