Una Espanya sense continuïtat ofensiva encaixa la primera derrota en la seva visita a Ucraïna (76-65)

La selecció espanyola no va poder mantenir la seva impecable trajectòria en la fase de classificació del Mundial 2019 i va caure a Kíev davant Ucraïna per 76-65 en el primer partit de la segona ronda. Els de Scariolo mantenen la primera posició del grup, ara amb un balanç de 6-1, però amb aquest revés veuen frenada la seva ratxa i potser han d'esperar una mica més per assegurar el bitllet per a la Xina.

Ucraïna jugava a casa i tenia els seus millors jugadors, si exceptuem el barcelonista Pustovyi, i al final va fer valer el talent per assegurar un triomf molt important en les seves aspiracions. El jugador dels Lakers Sviatoslav Mykhailiuk, amb 22 punts, va ser el gran artífex de la victòria, juntament amb el pivot Kravtsov (aquesta temporada al San Pablo Burgos) i alguns minuts de qualitat del base Pooh Jeter.

Espanya, sense Fran Vázquez, reservat per lesió, ho va apostar gairebé tot a la seva línia exterior i al tir, i va arribar a tenir opcions de victòria fins a mitjan del darrer quart. Quino Colom, amb 15 punts i 4 assistències, va tornar a ser el motor de l'equip, acompanyat per Sergio Rodríguez (12) i Oriol Paulí (11).

El combinat espanyol encara té un marge important per aconseguir la classificació, però no val a badar. El pròxim dilluns jugarà a Madrid contra Letònia.