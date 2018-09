La Pirinaica, que espera notícies de l'Ajuntament per veure com a realitat la instal·lació de la gespa artificial al camp de la Mion, tindrà aquesta temporada lligams de col·laboració amb les escoles Flama, Ave Maria i Puigberenguer. Per contra, aquesta entitat manresana ha trencat els lligams amb el CE Manresa, en considerar que els acords a què havien arribat les directives dels dos clubs no han quallat com esperava la Pirinaica.