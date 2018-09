Segon test seguit dels manresans contra un València Basket imbatut en pretemporada

El ritme del Circuit Movistar no s'atura per al Baxi Manresa. Els homes de Peñarroya quasi no tindran temps per descansar, ja que avui (19.15 h) jugaran el segon amistós d'aquesta competició contra el València Basket al mateix Palacio de los Deportes d'Oviedo. Un partit que tindrà la baixa del santpedorenc Rafa Martínez per part del conjunt taronja, que s'està recuperant d'una lesió al genoll que va patir a final del curs anterior.

Els valencians arriben al partit imbatuts. Fins ara, l'equip taronja ha disputat dos amistosos de pretemporada i ha guanyat els dos compromisos. En primer lloc es va enfrontar a l'UCAM Múrcia a Alcoi amb victòria 85-58 i el passat dia 7 va fer el segon partit contra el Movistar Estudiantes a Mallorca, 71-66.

En la prèvia d'aquest matx, l'entrenador taronja i extècnic del Baxi, Jaume Ponsarnau, va fer unes delcaracions al diari Superdeporte en relació amb el partit que enfrontarà avui contra el seu exequip. És un equip que ha sumat un especial talent, tot i que és cert que no disposaran d'un jugador molt important per a ells, Justin Doellman», va declarar l'entrenador de Tàrrega. Tot i això, Ponsarnau va matisar que «tenen altres jugadors amb gran talent com Toolson. Per a nosaltres és una altra pedra de toc contra un equip que vol jugar alegre».