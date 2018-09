La seleccionadora baganesa Clàudia Pons buscar fer un pas més cap a l'Eurocopa

L'entrenadora de la selecció espanyola femenina de futbol sala, la baganesa Clàudia Pons, està cada vegada més a prop de disputar la pròxima Eurocopa femenina. Recordem que, tant per a Pons com per a la selecció, aquesta fase de classificació per a l'europeu és la primera competició federada que disputa l'equip femení.

El combinat estatal es troba disputant la primera ronda d'accés, organitzada en quatre grups. Espanya és l'amfitriona del primer grup, en què també s'hi troba Romania, Polònia i Itàlia. Avui (19h), les noies de Pons tenen l'oportunitat de classificar-se, en cas de guanyar, per a la següent fase, que serà una final a quatre que es disputarà el mes de febrer amb les seleccions vencedores dels altres tres grups. El combinat que guanyi aquesta final a quatre serà la darrera selecció en classificar-se per a l'Eurocopa.

El camí encara és llarg però tot depèn de guanyar avui Itàlia després de les dues victòries contra Romania i Polònia. Dos partits que han estat dos passeigs per a les noies de Pons, amb resultats de 12-1 i 8-0, respectivament.