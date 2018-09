Valverde no descarta fer rotacions en el duel contra la Reial Societat

El Barça visita aquesta tarda (16.15h) un recentment remodelat estadi d'Anoeta, un camp que s'ha convertit en un malson els darrers anys per als blaugranes, per enfrontar-se a la Reial Societat. Un matx marcat per les baixes que arriba després de l'aturada de seleccions.

Per part blaugrana, destaca l'absència a la convocatòria d'Arthur Melo, un dels jugadors que es va incorporar més tard als entrenaments de la setmana. Una convocatòria en la qual tampoc hi haurà Malcom, qui encara no està recuperat de la seva lesió, ni tampoc Carles Aleñà, Denis Suárez i Sergi Samper. En aquesta llista, però, sí que entra Rafinha com a gran novetat.

El conjunt basc també té baixes importants, més si cap que els blaugranes. La més sensible de totes és la de Willian José, el golejador de l'equip. Una posició afectada també per la baixa de l'exblaugrana Sandro Ramírez. Aquesta llista la completa un jugador clau per a l'equip, Januzaj.

El desplaçament a Anoeta sempre està marcat en vermell en el calendari dels blaugrana. Després de diverses temporades sembrant mals resultats, l'afició culé sap que la visita a Sant Sebastià és sempre un desplaçament complicat i de risc. A més, arriba després de l'aturada de seleccions.

Ernesto Valverde va avançar que arriba el moment de fer canvis, tot i que no va donar pistes. «És clar que tinc en compte el calendari. Hi ha jugadors que venen de lluny després de viatjar amb les seves seleccions, així que poden haver-hi canvis».

En aquest sentit, va valorar que alguns futbolistes habituals en les seves alineacions hagin pogut entrenar-se i descansar a Barcelona: «Tinc en compte que hi ha jugadors sense desgast i amb més descans, com Piqué, Messi o Alba, que no han viatjat amb les seves seleccions. I clar que estem millor en aquest sentit, no ho negarem. Tens marge per entrenar i descansar. Estem millor. De Messi sempre esperem el millor. Tingui o no partit entre setmana amb la seva selecció, sempre sabem que el partit d'Anoeta és complicat i si estàs descansat l'afrontes millor. Això no canvia. Però clar que és un avantatge».

Pel que fa al nou camp d'Anoeta, Valverde va avisar que la Reial encara serà més forta. «Sabem com juguen els rivals fora de casa. Ens sotmeten a molta pressió. Necessitem començar bé.