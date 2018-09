El Barça arriba a temps de la remuntada

Malgrat que, segons un estudi donat a conèixer aquesta mateixa setmana pel propi club, els aficionats del Barça prefereixen el bon joc abans que els bons resultats, és clar que en futbol, i en la resta d'esports a nivell professional, el que compta és la victòria. I això és el que va fer ahir un conjunt blaugrana molt grisenc a Anoeta, el camp maleït per al conjunt català. El porter alemany Marc-André Ter Stegen va mantenir vius els blaugrana, ja que es va imposar en dos un contra un clars.

Els d'Ernesto Valverde van ser a temps de remuntar, a la segona part, un gol d'Artiz Elustondo de la primera. Això sí, en tres minuts i amb sengles gols a pilota parada, i després que els de donostiarres disposessin d'ocasions clares per sentenciar el partit. Sigui com sigui, el Barça va sumar ahir la quarta victòria a la lliga en quatre jornades tot i el patiment, semblant al que va haver de fer front en la segona jornada de la competició al camp del Valladolid (0-1).

Amb tres nous punts, els d'Ernesto Valverde mantenen el ple en la competició, encara que en aquesta ocasió, com diem, van haver de tornar a patir, com sol ser habitual en terres donostiarres. Així, es van veure obligats a refer-se d'un gol matiner d'Elustondo, per al qual van haver de recórrer a canviar l'esquema i retornar el seu lloc en l'alineació tant a Sergio Busquets com a Philippe Coutinho després del descans.

En un estadi d'Anoeta remodelat, els malsons van començar a ser els de sempre. La planificada absència de l'onze inicial de Busquets, com va revelar el segon tècnic, Jon Aspiazu, va evidenciar des de l'inici els problemes en la sortida de pilota del quadre blaugrana, passiu i mancat de fluïdesa. En canvi, el conjunt basc, que defensava en línia de cinc en les comptades ocasions en què els d'Ernesto Valverde van aconseguir aproximar-se a l'àrea, va armar l'estratègia emparat en un altíssim nivell de pressió que va mantenir durant els primers 45 minuts. Només s'havien jugat 12 minuts quan els d'Asier Garitano van aconseguir perforar la porteria de Marc-André Ter Stegen en una acció a pilota aturada. En una falta lateral, Héctor Moreno i Sergi Roberto van saltar a per la pilota, que, després de tocar al jugador culé, va caure morta perquè Aritz Elustondo rematés amb l'esquerra al fons de la xarxa.

Piqué encara va haver d'evitar, set minuts més tard, el segon de la Reial Societat, en una passada rasa d'Oyarzabal que va refusar el català abans que arribés a un ben posicionat Rubén Pardo, evitant una altra acció perillosa. Del central barceloní va ser també la millor oportunitat dels blaugrana, en un cop de cap que va marxar per sobre de la porteria de Rulli. Amb això i amb Luis Suárez protestant un possible penal els últims minuts (el VAR no el va concedir), el Barça marxava als vestidors amb els deures per fer. Ni l'equip funcionava ni Messi, extremadament marcat, apareixia. No va trigar a rectificar Valverde, conscient que en 45 minuts van ser incapaços de superar les dues línies defensives previstes pel quadre txuri-urdin.



Entren Coutinho i Busquets

Així, el tècnic blaugrana va donar entrada a Coutinho per Semedo i Sergi Roberto va retornar al lateral. Amb això i amb la incorporació de Busquets al minut 57, el vigent campió va començar a carburar. Abans, Ter Stegen es va lluir a l'imposar-se en dues accions d'un contra un amb Theo Hernández i amb Juanmi en minuts successius. Llavors, va aparèixer Suárez.

Després d'un servei de falta, Piqué va rematar de cap al segon pal i Rulli va frenar l'ocasió, però en la continuació de la jugada, i després d'una disputa per alt entre Dembélé i el porter argentí, la pilota va arribar a les botes de l'uruguaià, que va equilibrar el duel (min 63). Només tres minuts després, Dembéléuna errada en la sortida del porter local per rematar a porteria buida.

L'1 a 2 va fer mal als locals. Encara hi va haver temps perquè Suárez estigués a punt de treure partit d'un mal refús de Theo Hernández. A les acaballes, Juanmi, al minut 87, i després d'un fantàstic passi de Mikel Merino, va desaprofitar una gran acció per empatar quan ho tenia tot a favor.

Els blaugrana, després de la patida victòria a l'estadi d'Anoeta, hauran de canviar el xip perquè dimarts arriba la Lliga de Campions, el gran repte, davant el PSV holandès.