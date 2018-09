La Dinamarca de Lundberg juga al migdia contra Suècia

La selecció de Dinamarca, amb l'escorta del Baxi Manresa Gabriel Lundberg a les seves files, rebrà la de Suècia, en un matx que es posarà en marxa aquest migdia (a partir de les 14.15 hores) al Ballerup Super Arena de Copenhagen.

Aquest duel correspon a la segona jornada del grup A de la segona ronda de la fase de classificació per a l'Eurobasket del 2021. En el primer partit, que es va jugar el dijous passat a Minsk, Dinamarca va superar Bielorússia després de dues pròrrogues, amb 27 punts, 5 rebots i 5 assistències de Lundberg. El guanyador d'aquest grup format per danesos, bielorussos i suecs accedirà a la ronda definitiva de classificació per a la competició europea.