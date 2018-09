El Gimnàstic s'abona a la mala fortuna i cau a Reus en un altre duel dominat

El Gimnàstic de Manresa es troba en un bon moment de joc però no de resultats. Ahir, l'equip de Ferran Costa va tornar a portar el pes del partit i va tenir les millors ocasions per endur-se els tres punts del camp del Reus Deportiu. El conjunt del Baix Camp va aprofitar les dues arribades que van tenir, una en el primer minut del partit i amb un autèntic golàs des de gairebé el mig del camp i un altre just a l'inici de la represa. Els escapulats van anar sempre a remolc en el marcador, però van dominar en tots els aspectes del joc i van jugar molts minuts a camp contrari. A la represa, els de Ferran Costa van assetjar la porteria local i Eric Márquez va poder retallar distàncies a quinze minuts del final, 2-1. Els bagencs van insistir i van gaudir de tres bones oportunitats per empatar, però no van tenir sort. Després dels primers tres partits, els manresans tant sols han sumat un punt però les sensacions són molt bones.