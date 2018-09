L'Igualada deixa escapar una bona oportunitat i perd per la mínima

L'Igualada va encaixar la primera derrota del curs després de rebre un solitari gol a mitjan segona meitat davant de l'Almacelles. Els igualadins van portar el domini del joc durant molts minuts. Martí Just va tenir una bona ocasió al minut 4 de joc però el seu llançament va sortir fregant el pal. A partir d'aquí, els blaus van fer-se amb el control del mig del camp fins quan faltaven deu minuts per arribar al descans, quan l'Almacelles va començar a sortir amb perill al contraatac. Es va arribar a la mitja part amb un just empat a zero gols en el marcador

A la represa, l'equip del Segrià va sortir amb molta verticalitat, tot i que els igualadins també insisitien a l'àrea contrària. Els lleidants van inaugurar el marcador al minut 65 després que Òscar Canadell superés el porter per posar el 0-1 en el marcador. Els blaus no van saber com reaccionar al gol i es topaven davant d'un conjunt que arribava amb molta facilitat a l'àrea anoienca.

Ja en els darrers minuts, el conjunt entrenat per Moha va tenir un parell d'oportunitats molt clares per esgarrapar un punt, però els llançaments van sortir fora i els tres punts van esfumar-se de les Comes.

En la propera jornada de la competició, el conjunt igualadí es desplaçarà fins al camp del Cambrils, on lluitarà per sumar la primera victòria de la lliga.