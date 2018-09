Montiel tanca l'any amb un bon dissetè lloc al Mundial júnior

arxiu particular

A Austràlia, Guillem Montiel ha format part de la selecció estatal arxiu particular

En el seu millor any esportiu, el jove triatleta callussenc Guillem Montiel (CN Minorisa) ha posat la cirereta al pastís en participar per primer cop en un campionat del món, en aquest cas en categoria júnior. Hi ho ha fet amb una destacada actuació a Gold Coast, a Austràlia. Davant les millors promeses mundials, el petit dels germans Montiel va aconseguir classificar-se en el 17è lloc en una classificació de 62 triatletes.

El temps de Guillem Montiel va ser de 54.24 minuts en una competició dominada pels representats europeus, alguns d'ells un any més grans que Montiel. La primera posició va ser per a l'hongarès Csongor Lehmann (el seu pare i entrenador ja havia estat campió mundial de triatló), amb un registre de 52.49 minuts; la segona plaça se la va adjudicar el francès Paul Georgethun, amb 53.12 minuts, seguit de l'alemany Philipp Wiewald, amb 53. 14 minuts.

Es dona el cas que Guillem Montiel, que l'entrena Amand Redondo després de deixar el CAR de Sant Cugat, va aconseguir la mateixa classificació que en els campionat d'Europa júniors celebrats a Tartu (Estònia) el juliol passat. Unes setmanes abans, s'havia adjudicat el campionat d'Espanya a Banyoles. Els seus grans resultats no acaben aquí, ja que amb el seu equip, el CN Minorisa, ha guanyat el campionat català i la lliga catalana de clubs. En aquestes competicions també ha tingut un paper destacat el seu germà Arnau Montiel.