Nàstic i Reus sumen una victòria per la mínima contra Osasuna i Tenerife

El Gimnàstic de Tarragona va aconseguir la primera victòria de la temporada (1-0) després d'imposar-se per la mínima davant d'un Osasuna que no està passant pel millor moment. L'equip local, entrenat per José Antonio Gordillo, en va tenir prou amb un solitari gol de Manu del Moral, al minut 77 de partit, per sumar els primers tres punts i trencar una mala dinàmica. El Reus, per la seva banda, va guanyar a domicili contra el Tenerife amb un gol d'Alfred Planas (0-1), al minut 80 de partit, i ja suma set punts a la lliga.