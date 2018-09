La selecció estatal de Clàudia Pons posa rumb cap a l'europeu

La selecció espanyola femenina, que entrena la baganesa Clàudia Pons, es va classificar per al campionat europeu del 2019 després de golejar Itàlia (6-0) en la tercera jornada del Preeuropeu, que es va disputar íntegrament al pavelló Europa de Leganés, i serà a la Final a Quatre de la primera competició continental femenina de la UEFA, que es disputarà al febrer del 2019 i en la qual es veurà les cares amb les seleccions de Portugal, Ucraïna i Rússia.

Les espanyoles es van avançar en el marcador als cinc minuts de joc amb un gol de Berta, la rematada de la qual va rebotar en una defensa italiana i va confondre la portera. Espanya no va tornar a veure porteria fins al minut 18, quan va mostrar tot el seu potencial. Mayte va fer el segon i Vanessa Sotelo va rematar la feina abans del descans.

En la represa, Peque va firmar el 4-0, Amelia Romero va fer el cinquè i Ampi va tancar la golejada espanyola i el pas a la segona ronda del Preeuropeu després d'una setmana brillant al sud de Madrid. En total, el conjunt de Pons va marcar 26 gols a favor i només en va encaixar un, fet que confirma el favoritisme de la selecció espanyola no només per classificar-se, sinó també per arribar al capdamunt de tot.