El València fa miques un Cadí dèbil i mancat d'intensitat defensiva

Que el València Basket aspira a tot o gairebé tot ja se sabia. Però que el Cadí, malgrat ser el primer partit de pretemporada, es mostraria tan dèbil i mancat d'intensitat no entrava en les travesses, tot i que la contundent derrota no vol dir absolutament res. Com explicava el tècnic urgellenc Bernat Canut al final del matx, l'enfrontament «havia de servir d'experiència» per a les jugadores acabades de sortir de la universitat i que inicien la seva aventura professional en el món del bàsquet. I no la van iniciar, això és cert, de la millor manera: les de la Seu no van tenir res a fer més enllà de la cistella inicial d'una de les noves, la pivot americana Cassie Oursler.

I és que el Memorial Jesús Cervós, que tradicionalment serveix de presentació dels equips de Sedis Bàsquet a l'afició local, només va tenir el color taronja de les jugadores que entrena Rubén Burgos. Tant era que les dues bases principals –Anna Gómez i Marina Lizarazu– no poguessin saltar de curt al parquet. Maria Pina i, sobretot, el trident interior format per Tamara Abalde, Meiya Tirera i Tinara Moore van ser un martiri jugada rere jugada davant la feblesa local. El Cadí va estar mancat d'intensitat defensiva i això tampoc no el va ajudar per centrar-se en atac. Una prova que hauria de quedar en no-res.