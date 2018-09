«Per poder acabar els últims quilòmetres, la part psicològica és fonamental»

Carla Carrasco i Carlos Martínez són veïns de Mataró i van fer junts la Matagalls per primer cop. Ella ja l'havia fet l'any passat. «Estic contenta, perquè, tot i que era més llarga, l'he fet en menys temps», exclamava satisfeta al final del recorregut. Ell, en canvi, s'ha estrenat enguany. «És una travessa molt xula, tot i que és molt dura des d'un bon principi», assegurava. «Has d'estar fort físicament, i tenir una bona nutrició. Però, per acabar els últims quilòmetres, la part psicològica és fonamental, per tal que les cames continuïn caminant», afegia. Tots dos van elogiar l'organització del Club Excursionista de Gràcia. «Està molt ben preparada! Els avituallaments, els controls, la senyalització...», afirmava el Carlos, i la Carla encara afegia que «jo la tornaré a repetir, i la recomano



molt».