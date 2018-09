Marta Pujol va fer la Matagalls-Montserrat amb un grup d'amics de la seva població, Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental). En el seu cas, era el vuitè any que feia la travessa, però assegura que no ha estat menys dur que les primeres vegades. «Jo, sobretot, porto molt malament el tema de dormir, tot i que aquest cop no he tingut tanta son», explicava després d'haver completat els 87 quilòmetres de la caminada. «Se'ns fa fosc a les 9 del vespre, i fins a 2/4 de 8 del matí no ens hem tret el frontal», afegia. «Quan arribo a Monistrol, no sé d'on trec les forces, però pujo com un llampec, a veure si acabo d'una vegada», afegia. I això que ja va patir un contratemps dissabte tot just després de sortir del Brull. «Vaig caure, se'm van pelar els genolls i he patit una mica», admetia. «Però l'he acabat», afegia satisfeta.