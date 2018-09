La Balconada B no remata una oportunitat clara de victòria contra l'Avià B

?El conjunt manresà, encapçalat per David Boix, va disputar la primera jornada de la lliga contra un Avià B molt fort que va saber mantenir un resultat digne. La Balconada B va dur les rendes del joc durant els primers 37 minuts amb dos gols d'Oliveras. Al final de la primera part i durant la segona meitat, Argüelles va remuntar un resultat desfavorable per al conjunt blanc-i-blau per, finalment, empatar el partit (2-2). Els dos equips van saber mantenir el nivell durant tot el matx.