El Barça s'estrena a la Champions en un horari poc habitual

El FC Barcelona debuta demà al Camp Nou a la Lliga de Campions en un horari poc habitual davant un PSV Eindhoven que arriba com a campió de la Lliga neerlandesa i amb l'exblaugrana Mark van Bommel com a nou tècnic.

El partit no serà a les 20.45h com és habitual, sinó que es jugarà a les 18.55h. La segona tanda de partits de la primera jornada de la fase de grups es disputarà a les 20.55. D'aquesta manera, la Champions abandona el ja clàssic horari de les 8.45h.

L'eliminació abrupta a la Lliga de Campions l'any passat del Barça, davant un Roma que semblava un rival accessible en quarts de final, he portat el club blaugrana a marcar-se el títol d'aquesta temporada com a redempció per enterrar la insatisfacció que va generar la seva sortida del torneig, per tercer any consecutiu en la mateixa ronda.

El nou capità blaugrana, Lionel Messi, va marcar el destí del seu equip a Europa a l'inici del curs, a l'assegurar que aquest any "toca la Champions" -en una entrevista a 'Catalunya Ràdio'-, per portar tres anys sense guanyar-la i, sobretot, per l'eliminació de l'any passat davant el Roma, després de perdre en la tornada (3-0), després d'haver aconseguit un còmode avantatge en l'anada del Camp Nou per 4-1.

El sorteig d'aquest curs no ha estat res benèvol amb els blaugranes, al quedar enclavat en un quartet que serà tot un desafiament per als d'Ernesto Valverve, ja que a diferència d'altres anys, la classificació per a vuitens en primera posició ni es planteja com un objectiu fàcil, al qual també aspiraran a més del PSV, l'Inter i Tottenham.

El Barça ve d'aconseguir el lideratge en solitari a la Lliga després de sumar la seva quarta victòria consecutiva, després de l'1-2 a Anoeta, i beneficiar-se de l'ensopegada del Reial Madrid contra l'Athletic Club (1-1).

Malgrat aquest assoliment, el joc dels barcelonistes no està rebent molts elogis, més enllà de destacar l'actuació del porter Marc ter Stegen, les parades del qual en l'últim partit, van ser decisives per al triomf del Barça, i el caràcter golejador del francès Ousmane Dembélé.

Per a aquesta nova edició de la Champions, el Barcelona ja podrà alinear el brasiler Philippe Coutinho, fitxat l'any passat en el mercat d'hivern, però que no va poder jugar amb els blaugranes per haver-ho fet ja amb el Liverpool.

En aquest primer partit de la Lliga de Campions s'espera que el preparador blaugrana, Ernesto Valverde, tiri de l'onze de gala, i mantingui encara en letargia al quartet de fitxatges (Malcom, Vidal, Lenglet i Arthur).

El PSV Eindhoven torna a la Champions League després d'haver estat absent la temporada passada i amb ganes de donar la sorpresa al Camp Nou. Els holandesos arriben en moment dolç, ja que compten els seus primers cinc partits per victòries a la Eredivisie holandesa i la lideren de forma contundent, amb un compte golejador de 21 gols a favor i tres en contra.

Està per veure com s'adaptaran davant un conjunt del calibre del FC Barcelona, doncs la majoria dels equips als quals s'ha enfrontat en la seva competició nacional són modestos i ocupen llocs mitjans o baixos en la taula.

El poder atacant del PSV Eindhoven es cosa del davanter holandès Steven Bergwijn, el mexicà Hirving Lozano i l'uruguaià Gastón Pereiro, amb quatre gols cadascun des que va començar la temporada.

Dissabte passat, li van endossar un 7-0 a l'ADO La Haia en un partit que va suposar el debut d'un dels fitxatges de la temporada, el mexicà Erick Gutiérrez.

En tan sols 20 minuts, el migcampista va tenir temps per donar una assistència al seu compatriota Lozano i marcar un gol, gràcies a un cop d'esquerra des de fora de l'àrea que es va esmunyir per l'esquadra.

El PSV no sembla haver notat la sortida de Phillip Cocu de la banqueta, que després de guanyar tres Eredivisie, dues Supercopes i una Copa en cinc temporades, va signar pel Fenerbahçe turc. El seu lloc l'ha ocupat un altre exbarcelonista, Mark van Bommel, l'estil del qual fins al moment ha presumit d'un marcat caràcter ofensiu, variant entre el 4-3-3 i el 4-2-3-1.

El míster haurà de decidir si per al Camp Nou manté a Jorrit Hendrix, que ha sortit de titular en els cinc partits que porta de temporada, o treu a Gutiérrez a l'onze inicial.

La parella Lozano-Gutiérrez pot ser una de les claus ofensives del PSV Eindhoven. Tots dos es coneixen des que eren del planter en el mexicà Pachuca, on van mostrar una excel·lent compenetració.

Està per veure si Van Bommel fa rotacions, doncs el calendari ha volgut que, després del partit de Champions League, els seus homes s'enfrontin diumenge que ve a l'Ajax, posant en joc el seu actual lideratge de l'Eredivisie holandesa.

El PSV Eindhoven s'ha enfrontat de tres vegades al FC Barcelona al Camp Nou, amb un balanç d'un empat i dues derrotes.



Alineacions probables



. FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Coutinho; Messi, Luis Suárez i Dembélé.

. PSV Eindhoven: Jeroen Zoet; Denzel Dumfries, Daniel Schwaab, Nick Viergever, Angeliño; Pablo Rosario, Jorrit Hendrix o Erick Gutiérrez, Gastón Pereiro; Steven Bergwijn, Luuk de Jong i Hirving Lozano.

Àrbitre: Anastasios 'Tasos' Sidiropoulos, de Grècia.

Horadio: 18:55 hores.

Estadi: Camp Nou.