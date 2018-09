El Berga imposa la seva superioritat i Noguera hi aporta l'efectivitat

Tres de tres. El Berga va sumar la tercera victòria consecutiva per col·locar-se colíder de la lliga després d'imposar-se per un solvent 3-1 al Can Parellada. L'equip entrenat per Joan Prat va dominar des del principi i va generar múltipes oportunitats de gol. Noguera va ser l'artífex dels berguedans en la primera meitat i, gràcies a dos bon gols (5 en total en aquest inici de lliga), va deixar l'equip de Berga amb un còmode avantatge al descans, 2-0.

A la represa, els visitants, en la seva primera rematada en tot el partit, van ser capaços de retallar distàncies en un jugada amb possible fora de joc. Montes va aprofitar una pilota creuada a l'espai i amb un gran xut creuat va poder superar la porteria defensada per Peralta. Els berguedans van continuar imposant la seva gran superioritat i, al minut 58, Agus va aprofitar una situació d'estrategia en un córner per ampliar les distàncies en el marcador i encarrilar els tres punts. Els de Joan Prat van controlar en tot moment el ritme de l'enfrontament i el marcador ja no es va moure més. En la propera jornada de la competició, els jugadors berguedans es desplaçaran fins al complicat camp de la Gramanet.