El Calaf posa la directa a la lliga i se situa líder

Tres de tres en victòries per al Calaf en l'inici de lliga que el situen al capdavant de la taula com a únic equip capaç d'haver sumat els nou punts en les tres primeres jornades de competició.

Els calafins van dominar per complet un partit travat amb un Pare Ignasi Puig que va plantejar un duel defensiu. A poc a poc, el Calaf va anar generant ocasions. En el minut 16 del partit va arribar el primer gol local, a pilota aturada, per part de Sergi Sòria.

Els calafins dominaven el partit però no eren capaços d'arribar amb claredat a la porteria manresana. Per la seva banda, els del Xup no van disposar de cap ocasió en tot el partit. La seva missió era no encaixar gols.

Tot i això, el Calaf és un dels equips més potents ofensivament parlant. I, en aquest sentit, un dels jugadors més perillosos és el golejador Alfred Martínez, autor de dos gols en la tarda vespre d'ahir. Martínez va fer el segon gol, en una pilota centrada que no va rematar ningú i es introduir a la porteria manresana, i també ser l'autor del tercer, després que l'equip recuperés la pilota, per sentenciar el partit amb un potent xut des de fora l'àrea.