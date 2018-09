Una cistella als darrers dotze segons tomba l'Igualada en el debut

L'Yvette Pons Igualada es va estrenar a la Copa Catalunya femenina amb una derrota a la seva pista davant el Grup Barna, que es va imposar per només un punt de diferència en un matx que va ser molt anivellat (54-55).

En els primers deu minuts hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant (13-12 al final). En el segon quart, les jugadores barcelonines, que la temporada passada van obtenir l'ascens des de Primera Catalana, van passar a fer una defensa zonal i van provocar diverses pèrdues de pilota de les anoienques. Aquesta situació va fer que s'arribés a la mitja part de l'enfrontament amb sis punts de marge per a les visitants (26-32).



Cistella decisiva als últims segons

En la segona meitat, les igualadines van treure el seu caràcter habitual en els partits que juguen a les Comes i van acabar el tercer quart amb només un punt de desavantatge (43-44). En els darrers deu minuts, les locals van aconseguir capgirar el marcador i, quan només en faltaven dos, ja guanyaven per quatre punts (54-50). A partir d'aquí, les jugadores dirigides per Enric González van permetre algunes cistelles fàcils a les rivals. Quan mancaven dotze segons per al final, la visitant Bereziartua va anotar la cistella decisiva, ja que el darrer tir forçat de les anoienques no va trobar cistella. En la propera jornada, l'Yvette Pons Igualada visitarà la complicada pista del Club Natació Ter-rassa, en un matx que es posarà en marxa el proper diumenge, 23 de setembre, a partir d'un quart de vuit del vespre.