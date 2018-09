El Cros de l'Ametlla grava el seu palmarès

Tres-cents set corredors van prendre part, ahir, en la trentena edició del Cros de l'Ametlla de Merola. Tres-cents set corredors van palesar la seva fidelitat a la prova el dia que l'organització va arrodonir tres dècades d'activisme a favor de la popularització d'aquesta modalitat atlètica.

Excepcionalment, enguany, el moment culminant d'aquest esdeveniment esportiu es va produir després de les curses, quan Pol Guillén, l'atleta que més cops ha guanyat la prova de 10 quilòmetres masculina, set vegades, flanquejat per Rosa Maria Morató i Josep Maria Rosselló, corredors que també figuren al palmarès del cros ametllenc, va descobrir el plafó que immortalitza els noms dels vencedors de les primeres trenta edicions. Els van acompanyar els tres únics corredors que han participat en totes les edicions: Joan Masachs, Manuela Martínez i el merolenc Marc Fité. Per raons familiars, no van poder assistir a la inauguració ni el plusmarquista de la prova, Javier Cortés Huete, ni Benito Ojeda, vencedor de la cursa en quatre ocasions.

La matinal atlètica es va iniciar, amb puntualitat, a dos quarts de deu del matí, amb les tres curses per a infants, de categoria benjamí (600 m), aleví (1.200 m) i infantil (2.400 m). Un total de 59 joves corredors hi van mesurar aptituds. Víctor Guillén (3.12 minuts) i Estela Alberola (3.15) van guanyar les proves per a benjamins. Xavier Cañada (4.35) i Carlota Vilà (4.45) es van imposar en la categoria aleví, mentre que Pau Crespiera (8.39) i Laura Torrente (10.00) ho van fer a les curses per a infantils.



Taoussi i Andreu, els guanyadors

Les curses de 10 i 5 km van tenir una participació conjunta de 248 corredors, tres més que l'any passat. La prova més emocionant va ser la de 10 km masculina. Els atletes del FC Barcelona Youssef Taoussi i Ibrahim Ezzaydouni van dirimir el guanyador a l'esprint. Taoussi (33.53) es va imposar per un segon al seu company d'equip, mentre que el berguedà Xavier Tomasa (CD Vallivana Inverse) va ser tercer (34.01). Pel que fa a les fèmines, la vigatana Laia Andreu (CA Granollers) va inscriure per tercera vegada el seu nom al palmarès de la prova, en avantatjar en 1.38 minuts la segona classificada, Meritxell Soler (Avinent CA Manresa). Sònia Júlia Sánchez (42.33) va ser tercera en el podi.

La prova de 5 km va registrar dos guanyadors berguedans, que pertanyen ambdós als Joves Atletes de Berga. Guillem Fernández Bruch es va imposar en categoria masculina, amb un temps de 17.23 minuts, i Lídia Pons (23.54) va vèncer en la femenina.