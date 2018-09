La defensa i tres triples seguits donen el primer triomf a la Joviat

La Joviat es va estrenar al grup 1 de Primera Catalana amb una victòria a la seva pista davant el SESE, al qual es va imposar per un resultat final de 52-34. En el primer quart hi va haver molta igualtat, però les manresanes sempre anaven per davant en el marcador en distàncies curtes gràcies a l'encert des de la línia de tres punts (13-8 al final). En el segon període, el matx encara estava més anivellat i les barcelonines van treure suc en situacions de bloc directe i en segones opcions per retallar diferències i marxar a la mitja part de l'enfrontament amb només tres punts de desavantatge (26-23).

En la segona meitat, les bagenques van demostrar un to defensiu excel·lent i van deixar en només onze punts les visitants en els darrers vint minuts. A més, quan el SESE va intentar buscar recursos per canviar el signe del partit i es va posar en zona, les jugadores manresanes van anotar tres triples consecutius i van aconseguir un avantatge de dinou punts (50-31) que ja seria definitiu. Després del partit, l'entrenador Gerard Barbé va comentar que «el partit d'avui ha estat molt complet».

En la propera jornada, la Joviat visitarà la complicada pista del Sant Gervasi, en un matx que es posarà en marxa el proper diumenge, 23 de setembre, a partir de tres quarts de set de la tarda.